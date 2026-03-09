إعلان

تفاصيل احتفال المعاهد الأزهرية بيوم الشهيد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:12 م 09/03/2026 تعديل في 12:16 م

قطاع المعاهد الأزهرية

احتفلت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، صباح الاثنين، بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة.

وعمّم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا على المناطق، أكد خلاله أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي طبقا للدور الريادي للأزهر الشريف في ترسيخ القيم الوطنية والتربوية وغرس معاني الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتقديرًا لتضحيات أبناء مصر الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن وصونًا لكرامته واستقلاله.

ونفّذت المعاهد الأزهرية عددا من الفعاليات احتفالًا بيوم الشهيد، جاءت على النحو التالي:

- إلقاء كلمة في طابور الصباح عن مكانة الشهيد وعظيم تضحيته في سبيل الوطن.

- التعريف بدور شهداء مصر عبر تاريخها وما قدموه من بطولات في مختلف المعارك التي خاضتها القوات المسلحة دفاعًا عن الوطن.

- إبراز نماذج مضيئة من بطولات الجيش المصري ومن بينها بطولات السادس من أكتوبر.

- تنفيذ فقرات إذاعية أو كلمات توعوية لدى الطلاب عن قيم التضحية والانتماء والوفاء للوطن.

وتحتفل مصر اليوم، بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق ٩ من مارس كل عام؛ إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض -رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينئذ- الذي استشهد في اليوم ذاته من عام ١٩٦٩ بين ضباطه وجنوده على جبهة القتال إبان حرب الاستنزاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن مصر كلها تحتفي بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق ٩ من مارس كل عام؛ إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض -رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينئذ- الذي استشهد في اليوم ذاته من عام ١٩٦٩ بين ضباطه وجنوده على جبهة القتال إبان حرب الاستنزاف.

