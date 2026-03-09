احتفلت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، صباح الاثنين، بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة.

وعمّم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا على المناطق، أكد خلاله أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي طبقا للدور الريادي للأزهر الشريف في ترسيخ القيم الوطنية والتربوية وغرس معاني الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتقديرًا لتضحيات أبناء مصر الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن وصونًا لكرامته واستقلاله.

ونفّذت المعاهد الأزهرية عددا من الفعاليات احتفالًا بيوم الشهيد، جاءت على النحو التالي:

- إلقاء كلمة في طابور الصباح عن مكانة الشهيد وعظيم تضحيته في سبيل الوطن.

- التعريف بدور شهداء مصر عبر تاريخها وما قدموه من بطولات في مختلف المعارك التي خاضتها القوات المسلحة دفاعًا عن الوطن.

- إبراز نماذج مضيئة من بطولات الجيش المصري ومن بينها بطولات السادس من أكتوبر.

- تنفيذ فقرات إذاعية أو كلمات توعوية لدى الطلاب عن قيم التضحية والانتماء والوفاء للوطن.

