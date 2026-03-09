ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.7 جنيه للشراء، بزيادة 2.39 جنيه، و61.15 جنيه للبيع، بزيادة 2.35 جنيه.

بنك مصر: 60.67 جنيه للشراء، بزيادة 1.96 جنيه، و61.11 جنيه للبيع، بزيادة 1.91 جنيه.

بنك القاهرة: 60.68 جنيه للشراء، بزيادة 76 قرشًا، و61.12 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.7 جنيه للشراء، بزيادة 2.87 جنيه، و61.15 جنيه للبيع، بزيادة 2.83 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 60.7 جنيه للشراء، بزيادة 2.88 جنيه، و61.16 جنيه للبيع، بزيادة 2.83 جنيه.