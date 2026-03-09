سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق اندلع صباح اليوم داخل مصنع للقطن والنسيج بشارع “زرد” بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

متابعة محافظ القليوبية للحادث

وتابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيطرة على الحريق فور تلقي البلاغ عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، موجهاً برفع درجة الاستعداد والتنسيق الفوري بين جميع الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع الحادث.

انتقال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اندلعت داخل مبنى مكوّن من أربعة طوابق مرخص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واندلع الحريق بالطابق الثاني علوي على مساحة تقدر بنحو 70 متراً من إجمالي مساحة الطابق البالغة 300 متر، وتمركزت النيران في أحد خطوط النسيج داخل المصنع.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء مجهزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته قبل امتداده إلى باقي الطوابق أو المباني المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد النيران.

إشادة المحافظ بسرعة الاستجابة

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وكفاءة التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت.

تشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.