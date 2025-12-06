ملاعب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد وملاعب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة في النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

ويستهل منتخب مصر مشاركته الرابعة في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام العاشرة مساء على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، قبل أن يتوجه إلى مدينة فانكوفر الكندية لملاقاة نيوزيلندا في 22 من الشهر ذاته على ملعب بي سي بليس عند الرابعة فجرا.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم في مرحلة المجموعات أمام إيران يوم 27 يونيو عند السادسة صباحا على ملعب لومن فيلد في سياتل.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

- بلجيكا

- إيران

- نيوزيلندا

- مصر

اقرأ أيضًا:

دموع مشجعة سودانية بعد الهدف الثاني لمنتخب العراق (فيديو)

حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس