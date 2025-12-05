مباريات الأمس
"رحلتى لازالت مستمرة".. أسطورة البريميرليج يكشف كواليس معركته مع سرطان البروستاتا

كتب : نهي خورشيد

01:34 ص 05/12/2025

شاكاه هيسلوب

أعلن شاكاه هيسلوب، أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز، إصابته مجدداً بسرطان البروستاتا.

وكتب هيسلوب، لمتابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لدي قصة لأرويها قبل حوالي 18 شهراً، ذهبت لفحصي الطبي السنوي وأصريت على إجراء اختبار PSA كما أفعل دائما ًهذه المرة، كانت نتائج PSA مرتفعة".

وأضاف:"أثبت التصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة بسرعة إصابتي بسرطان البروستاتا العدواني قبل عام تقريباً في نفس اليوم، 6 ديسمبر بالضبط، خضعت لاستئصال جذري للبروستاتا، واعتقدت أن الأمر انتهى".

وأتم :"لكن بعد ستة أشهر، بدأ PSA يرتفع مرة أخرى، وأظهر فحص آخر أن السرطان قد انتشر إلى عظم الحوض بدأت بتناول الأدوية قريباً بعد ذلك، وأنهيت صباح اليوم سبعة أسابيع ونصف من العلاج الإشعاعي، لكن الرحلة مستمرة".

وامتدت مسيرة هيسلوب 15 عاماً مع أندية مثل وست هام، ريدينج، نيوكاسل وبورتسموث، قبل أن ينتقل إلى التحليل الرياضي بعد اعتزاله في 2007.

شاكاه هيسلوب الدوري الإنجليزي مرض شاكاه هيسلوب

