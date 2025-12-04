"أحدهم فلسطين أو سوريا".. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى في كأس العرب للتأهل

خطف إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، الأنظار بشكل كبير بعد احتفاله الهستيري بالتعادل مع منتخب تونس اليوم، في بطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة فلسطين وتونس بالتعادل، احتفل أبو جزر بشكل قوي، على الخطوط بطريقة "الطيارة"، وهو الاحتفال الذي ارتبط في مصر بشكل كبير، بنجم المنتخب الوطني السابق محمد أبو تريكة، حيث كان يحتفل هذا الاحتفال باستمرار خلال لعب كرة القدم.

واقترب منتخب فلسطين، من التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العرب، حيث جمع 4 نقاط في البطولة حتى الآن، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب قطر وتعادل اليوم أمام تونس.

ويحتل المنتخب الفلسطيني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى بكأس العرب، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، خاضهم بالبطولة حتى الآن.

ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "تونس، سوريا وقطر".

