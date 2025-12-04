بداية مفاجئة.. ماذا قدمت المنتخبات الأفريقية في افتتاح كأس العرب؟

أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

ومن بين 5 منتخبات أفريقية مشاركة في البطولة، لم يحقق الفوز سوى منتخب المغرب، الذي تفوق جزر القمر، بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب، بداية مفاجئة للمنتخبات الأفريقية، بتعثر حامل اللقب الجزائر.

وتشارك 5 منتخبات أفريقية في بطولة كأس العرب، وهي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، جزر القمر، وجاءت نتائجهم بالجولة الأولى كالآتي:

تونس 0-1 سوريا

مصر 1-1 الكويت

المغرب 3-1 جزر القمر

الجزائر 0-0 السودان

