فازن على رباعي الأهلي.. منتخب الأردن يتوج بكأس غرب آسيا للسيدات

منافس الجزائر.. منتخب يعلن استكمال كأس العرب من دون لاعبه

توج منتخب الأردن للسيدات بالنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا للسيدات 2025، بعد الفوز على فلسطين في النهائي.

وفاز منتخب الأردن على فلسطين بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتها مساء أمس في نهائي البطولة.

وضمّ منتخب فلسطين خماسي الدوري المصري: نور إدريس، ونادين محمد، وسارة الكرد، ولولو نصر لاعبات الأهلي، إضافة إلى ميرال قسيس لاعبة مسار.

وحسم منتخب العراق مباراة المركز الثالث بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب السعودي، في لقاء شهد تألق سالار عبدالواحد حارسة المرمى.

وقالت سالار عبدالواحد في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيدة بتحقيق المركز الثالث، ونطمح للمنافسة على المركز الأول مستقبلًا، ونبارك للجماهير والمنتخب العراقي هذا الإنجاز".

ومن جانبها قالت شوخان الصالحي لاعبة العراق والهلال السعودي السابقة: "الحمد لله على هذا الإنجاز، الفوز بالمركز الثالث مهم لنا، ونطمح دائمًا لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم منتخبنا".

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)



"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك



