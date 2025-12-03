مصدر يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر الثاني

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، ترتيب مسددي ركلات الجزاء داخل الفريق، في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وكانت مباراة منتخب مصر أمام الكويت أمس الثلاثاء، شهدت احتساب ركلتي جزاء لصالح الفراعنة، أحدر عمرو السولية ركلة وسجل أفشة الركلة الثانية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن عمرو السولية، هو المسدد الأول لركلات الجزاء في منتخب مصر، يليه محمد النني ثم محمد مجدى أفشة".

وأضاف: "عمرو السولية كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء الثانية، إلا أن الجهاز الفني رفض بسبب إهداره ركلة جزاء في المباراة ذاتها".

واختتم المصدر تصريحاته: "تم منح ركلة الجزاء لمحمد مجدى أفشة لتسديدها، بعد خروج محمد النني من الملعب وكان الترتيب هو أفشة لتسديد الكرة".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، كان قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمس، أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العرب.

