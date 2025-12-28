موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

واصلت مباراة تونس ونيجيريا إثارتها خلال أحداث الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومع انطلاقة الشوط، عزز منتخب نيجيريا تقدمه سريعاً، بعدما أرسل أديمولا لوكمان كرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 50، ارتقى لها ويلفريد نديدي وسددها برأسه داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك معلنة الهدف الثاني للنسور الخضر.

وشهدت الدقيقة 55 لقطة مثيرة للجدل، عقب هجمة لتونس تعرض خلالها حنبعل المجبري لعرقلة، لتصل الكرة إلى محمد علي بن رمضان الذي انفرد بالمرمى قبل أن يتعرض لعرقلة من الحارس، ليسقط أرضاً دون احتساب أي شيء.

وفي الدقيقة 61، كاد منتخب نيجيريا أن يضيف هدفاً جديداً بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها آكور آدامز بتسديدة قوية، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع التونسي وخرجت إلى ركلة ركنية.

وواصل النسور الخضر ضغطهم الهجومي، ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67، بعدما أرسل فيكتور أوسيمين تمريرة عرضية، استلمها أديمولا لوكمان داخل المنطقة، راوغ الدفاع وسدد من مسافة قريبة، لتسكن الكرة الشباك.

ورفض المنتخب التونسي الاستسلام، وقلص الفارق في الدقيقة 75، بعدما نفذ حنبعل المجبري كرة عرضية من ركلة حرة، ارتقى لها منتصر الطالبي وسددها برأسه داخل المرمى، مسجلاً الهدف الأول لنسور قرطاج.

وقبل نهاية اللقاء، واصل المنتخب التونسي محاولاته، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87، ترجمها علي العابدي بنجاح بتسديدة قوية داخل الشباك، ليحرز الهدف الثاني لتونس.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب نيجيريا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 44 عبر رأسية قوية من فيكتور أوسيمين بعد عرضية متقنة من أديمولا لوكمان.