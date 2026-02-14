مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

09:38 م 14/02/2026
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلاقي ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون، تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا منذ بداية اللقاء في تشكيل الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتيه ودومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: كورتس جونز، أليكسس ماك أليستر وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح وفيديريكو كييزا

"بعد فوز الترجي".. جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

"بعد فوز صن داونز والهلال".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح نادي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول وبرايتون

