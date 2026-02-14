مانشستر سيتي يفوز على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلاقي ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون، تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا منذ بداية اللقاء في تشكيل الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتيه ودومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: كورتس جونز، أليكسس ماك أليستر وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح وفيديريكو كييزا

