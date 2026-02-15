مباريات الأمس
ريال مدريد يضرب سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

12:29 ص 15/02/2026
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (1)
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (2)

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: جونزالو جارسيا في الدقيقة 5، فينيسيوس جونيور من نقطة الجزاء في الدقيقة 25 و 48، فالفيردي في الدقيقة 31.

وبهذا الفوز تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 60 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره بنفيكا في المباراة المقبلة، ضمن مواجهات ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان