هل اتفقا ترامب ونتنياهو لتصعيد الضغط الأقصى الاقتصادي على إيران؟



وكالات

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض على تصعيد الضغط الأقصى الاقتصادي على إيران.

بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون اطلعوا على تفاصيل اللقاء، سيكون التركيز بشكل خاص على استهداف مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

وأشارت وكالة "أكسيوس" إلى أن أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية يذهب إلى الصين، ما يجعل خفض بكين لمشترياتها من الخام الإيراني هدفا رئيسيا لحملة الضغط الجديدة. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذا الإجراء قد يغير حسابات طهران بشكل جذري ويدفعها لتقديم تنازلات أكبر بشأن برنامجها النووي.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المحادثات النووية مع إيران والتحشيد العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، والذي يتضمن حاملتي طائرات، استعدادا لخيارات عسكرية محتملة في حال فشل الدبلوماسية.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "اتفقنا على أننا سنمضي قدما بكامل قوتنا مع الضغط الأقصى ضد إيران، على سبيل المثال، في ما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين".

ويمنح أمر تنفيذي، وقعه ترامب قبل 10 أيام، وزير الخارجية ووزير التجارة صلاحية التوصية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على أي دولة تتعامل مع إيران.

إلا أن هذه الخطوة قد تشكل نقطة احتكاك مع الصين، إذ تحاول واشنطن الحفاظ على تدفق المعادن الأرضية النادرة الحيوية وحماية قمة أبريل المقررة في بكين.

وكشف مسؤولون أمريكيون عن خلاف جوهري بين ترامب ونتنياهو حول جدوى الاتفاق مع إيران.

فبينما يتفق الطرفان على الهدف النهائي المتمثل في إيران بدون قدرة نووية، اختلفا حول الوسيلة.

وقال مسؤول أمريكي، إن نتنياهو أخبر ترامب أن من المستحيل عقد صفقة جيدة مع إيران، مدعيا أنه "حتى لو تم توقيع اتفاق، فإن إيران لن تلتزم به".

في المقابل، أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلا: "سنرى ما إذا كان ذلك ممكنا دعونا نجرب ذلك".

يوم الثلاثاء المقبل، سيلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الإيرانيين في جنيف لعقد جولة ثانية من المفاوضات، بعد أن نقل ويتكوف رسائل إلى طهران عبر وزير خارجية عمان. وتتوقع واشنطن تلقي رد إيراني خلال الاجتماع.

وقال مسؤول أمريكي: "نحن واقعيون وجديون بشأن الإيرانيين. الكرة في ملعبهم. إذا لم تكن صفقة حقيقية، فلن نقبل بها".

لكن مسؤولا أمريكيا ثانيا عبر عن تشاؤمه، معتبرا أن هناك فرصة صفرية لموافقة إيران على أي شيء تقترحه الولايات المتحدة أو العكس.

وتضاربت الأنباء حول فحوى الرسائل الأمريكية فبينما زعم الصحفي الإيراني علي غلحكي على منصة "إكس" أن المقترح الأمريكي يتضمن تعليق إيران تخصيب اليورانيوم لمدة 3 إلى 5 سنوات، ونقل 450 كيلوجراما من اليورانيوم العالي التخصيب إلى خارج البلاد، نفى مسؤول أمريكي صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تقدم مثل هذا الاقتراح، وفقا لروسيا اليوم.