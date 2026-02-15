مباريات الأمس
بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

12:00 ص 15/02/2026 تعديل في 12:09 ص
نجح فريق بيراميدز في الفوز على حساب نظيره باور ديناموز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف بيراميدز في اللقاء كل من: "مصطفى زيكو في الدقيقة 17، يوسف أوباما في الدقيقة 33، إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 59".

وفي المقابل أحرز هدف باور ديناموز الوحيد في اللقاء، اللاعب موسى شوما في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز نقاطه إلى 16 نقطة ليتصدر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد باور ديناموز عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وضمن بيراميدز التأهل إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى، بجانب نهضة بركان صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

