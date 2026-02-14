"بعد فوز الترجي".. جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

مانشستر سيتي يفوز على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصري يفوز على زيسكو ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

اختتمت اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "بترو اتليتكو، ستاد مالي، الترجي، سيمبا".

وحقق الترجي التونسي الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد، فيما فاز سيمبا على ستاد مالي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتائج، تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الرابعة كلا من ستاد مالي في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، والترجي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا:

1- ستاد مالي - 11 نقطة

2- الترجي - 9 نقاط

3- بترو أتليتكو - 6 نقاط

4- سيمبا - 5 نقاط