دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

"بعد فوز الترجي".. جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

09:23 م 14/02/2026
    خلال مباراة الترجي و بترو أتليتكو (1)

اختتمت اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "بترو اتليتكو، ستاد مالي، الترجي، سيمبا".

وحقق الترجي التونسي الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد، فيما فاز سيمبا على ستاد مالي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتائج، تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الرابعة كلا من ستاد مالي في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، والترجي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا:

1- ستاد مالي - 11 نقطة

2- الترجي - 9 نقاط

3- بترو أتليتكو - 6 نقاط

4- سيمبا - 5 نقاط

دوري أبطال أفريقيا بترو اتليتكو الترجي سيمبا

