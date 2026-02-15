إعلان

بينهم 7 نساء.. فنزويلا تفرج عن 17 سجينا سياسيا من سجن في كراكاس

كتب : مصراوي

01:42 ص 15/02/2026

علم فنزويلا

وكالات

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحركة المعارضة في فنزويلا "فينتي"، إن السلطات أفرجت أمس السبت عن 17 سجينا سياسيا.

وأفادت منظمة كليبفي غير الحكومية بشكل منفصل بإطلاق سراح السجناء السياسيين من سجن زونا سيفن في كراكاس، مشيرة إلى أن من بينهم 10 رجال و7 نساء.

وأفاد حقوقيون، أن أقارب السجناء انضموا إلى إضراب عن الطعام بدأه السجناء بعد الإفراج عن 17 فقط من بين أكثر من 50 معتقلا.

وقالت كليبفي، إن الاحتجاج لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهد رئيس البرلمان الأسبوع الماضي بالإفراج عن جميع المحتجزين في المركز.

وتعكف فنزويلا على الإفراج بشكل تدريجي عن المعتقلين منذ اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

تأتي عمليات الإفراج بعدما أرجأ المشرعون الفنزويليون يوم الخميس مناقشة مشروع قانون العفو الذي يهدف إلى منح عفو فوري للأفراد المسجونين لمشاركتهم في احتجاجات سياسية.

وتقول منظمة حقوق الإنسان "فورو بينال"، إنها تحققت من إطلاق سراح أكثر من 430 سجينا سياسيا منذ الثامن من يناير، غير أنها لا تشمل في حسابها أولئك الذين تم نقلهم إلى الإقامة الجبرية.

وأفادت تقديرات المنظمة اليوم، أن أكثر من 644 سجينا سياسيا لا يزالون في السجن، وهو رقم يشمل 47 شخصا مختفين، و57 شخصا أعلن عن دخولهم السجن مؤخرا، وفقا للغد.

فنزويلا الافراج عن المعتقلين السياسيين في فنزويلا المعارضة الفنزويلية الرئيس الفنزويلي

