المصري يفوز على زيسكو ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

مانشستر سيتي يفوز على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

"موقف صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح المصري في الفوز على نظيره زيسكو بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الكونفدرالية.

وسجل أهداف المصري كلا من: كريم بامبو في الدقيقة 63، صلاح محسن في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع المصري نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد زيسكو عند 3 نقاط ليتذيل جدول ترتيب المجموعة.

وبهذا الفوز تأهل المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بجانب الزمالك الذي تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.