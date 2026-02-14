المصري يفوز على زيسكو ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية
كتب - محمد عبد السلام:
نجح المصري في الفوز على نظيره زيسكو بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الكونفدرالية.
وسجل أهداف المصري كلا من: كريم بامبو في الدقيقة 63، صلاح محسن في الدقيقة 81.
وبهذا الفوز رفع المصري نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد زيسكو عند 3 نقاط ليتذيل جدول ترتيب المجموعة.
وبهذا الفوز تأهل المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بجانب الزمالك الذي تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.