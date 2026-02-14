مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

المصري يفوز على زيسكو ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

كتب - محمد عبد السلام:

08:17 م 14/02/2026
نجح المصري في الفوز على نظيره زيسكو بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الكونفدرالية.

وسجل أهداف المصري كلا من: كريم بامبو في الدقيقة 63، صلاح محسن في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع المصري نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد زيسكو عند 3 نقاط ليتذيل جدول ترتيب المجموعة.

وبهذا الفوز تأهل المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بجانب الزمالك الذي تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.

