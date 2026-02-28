ناد إسباني ينافس برشلونة لضم عمر مرموش

قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام؟

دخل المهاجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة اهتمام ناد إسباني جديد، بعد ارتباط اسمه ببرشلونة.

ووفقا لموقع "africasoccer"، أجرى ممثلو مرموش محادثات استكشافية مع مسؤولي برشلونة في وقت سابق من هذا العام، حيث تلقى اللاعب دعماً داخلياً قوياً في كامب نو.

مرموش يحظى بإعجاب برشلونة

أشار الموقع إلى أن مرموش يحظى بإعجاب كبير داخل هيكل التعاقدات في النادي الكتالوني، إذ يُنظر إلى سرعته وقدرته الفنية ومرونته التكتيكية على أنها تتناسب بسلاسة مع المخطط الهجومي المتطور لبرشلونة.

وينظر برشلونة إلى مرموش كمهاجم ديناميكي قادر على اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، وقدرته على اللعب كجناح، أو مهاجم ثانٍ، أو مهاجم صريح، تجعله خيارًا جذابًا لفريق يسعى إلى تعزيز عمق تشكيلته وقدرتها على التكيف في الثلث الهجومي الأخير.

وأوضح التقرير ذاته، أن أتلتيكو مدريد، المنافس الإسباني، يراقب الوضع عن كثب، كما أنه مستعد لجعل مرموش هدفه الهجومي الأول في حال رحيل جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى أتلتيكو مدريد أن مرموش مناسب تمامًا لأسلوب لعبهم عالي الكثافة، إذ يُقدّرون معدل جهده وقدرته على الضغط العالي وأسلوب لعبه المباشر، ومع عدم وضوح مستقبل ألفاريز، بدأ النادي بالفعل في وضع خطط بديلة، ويتصدر مرموش قائمة المرشحين.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟



موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة



