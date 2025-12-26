مباريات الأمس
إعلان

تعليق صادم لـ عمرو زكي على ركلة جزاء منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 26/12/2025
تحدث عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أحقية ركلة الجزاء التى احتسبت لصالح منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب أفريقي، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال زكي في تصريحاته تلفزيونية: "ركلة جزاء محمد صلاح غير صحيحة، ليس هناك تعمد واضح من قبل اللاعب".

وأضاف مهاجم الفارس الأبيض السابق: "الحكم كان له معيار آخر في احتساب ركلة الجزاء بناءً على الاحتكاك الذي حدث، فمن وجهة نظره أن هذا الاحتكاك يرتقي لمخالفة تؤدي إلى ركلة جزاء".

وأوضح زكي: "صلاح نجح بذكاء في الحصول على ركلة الجزاء، ومباراة جنوب أفريقيا مفتاح تتويجنا ببطولة كأس أمم أفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نعيش الحلم في أمم أفريقيا.. نرغب في استعادة الأمجاد والتتويج بكأس الأمم".

مصر وجنوب أفريقيا عمرو زكي محمد صلاح ركلة جزاء محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية كأس أمم إفريقيا منتخب مصر

