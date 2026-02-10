إعلان

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري

كتب : نشأت حمدي

04:23 م 10/02/2026

المستشار هشام بدوي

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتى تم الدعوة لها بشكل مفاجئ لأمر مهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الحديث بشأن احتمال وجود تعديل وزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي جميع الأحوال يلزم الدستور والقانون، بأن يتم عرض التعديل الوزاري، أو تشكيل الحكومة الجديدة على مجلس النواب.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعدها العرض على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب التعديل الوزاري جلسة التعديل الوزاري

