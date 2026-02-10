مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر يعلن عن فرص عمل جديدة

أعلن مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، عن توافر عدد من فرص العمل الشاغرة.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن الوظائف المطلوبة تشمل عدد 15 فردًا من الحاصلين على مؤهلات عليا (تجارة – إعلام – حقوق – مؤهلات أخرى)، بالإضافة إلى 3 سائقين درجة أولى، على أن يتم التعيين بنظام الإعانة الشهرية من حساب مجلس الأمناء، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

وأشار البيان إلى أن من بين الشروط المطلوبة توافر الخبرة أو أن يكون المتقدم حديث التخرج، مع تفضيل المقيمين بمدينة حدائق أكتوبر، وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي للمؤهلات العليا مثل (Word – Excel)، كما يشترط للسائقين حيازة رخصة قيادة درجة أولى سارية.

وأضاف المجلس أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل: أصل شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مع إحضار الأصل للاطلاع)، شهادة المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منها، عدد 6 صور شخصية، صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية للذكور.

وأكد مجلس الأمناء أن تلقي الطلبات والمستندات يتم بمقر إدارة التنمية بجهاز المدينة، اعتبارًا من 15 فبراير 2026 ولمدة 10 أيام.

