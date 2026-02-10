إعلان

مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر يعلن عن فرص عمل جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

04:20 م 10/02/2026

جهاز مدينة حدائق أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر، عن توافر عدد من فرص العمل الشاغرة.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن الوظائف المطلوبة تشمل عدد 15 فردًا من الحاصلين على مؤهلات عليا (تجارة – إعلام – حقوق – مؤهلات أخرى)، بالإضافة إلى 3 سائقين درجة أولى، على أن يتم التعيين بنظام الإعانة الشهرية من حساب مجلس الأمناء، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

وأشار البيان إلى أن من بين الشروط المطلوبة توافر الخبرة أو أن يكون المتقدم حديث التخرج، مع تفضيل المقيمين بمدينة حدائق أكتوبر، وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي للمؤهلات العليا مثل (Word – Excel)، كما يشترط للسائقين حيازة رخصة قيادة درجة أولى سارية.

وأضاف المجلس أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل: أصل شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مع إحضار الأصل للاطلاع)، شهادة المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منها، عدد 6 صور شخصية، صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية للذكور.

وأكد مجلس الأمناء أن تلقي الطلبات والمستندات يتم بمقر إدارة التنمية بجهاز المدينة، اعتبارًا من 15 فبراير 2026 ولمدة 10 أيام.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة حدائق أكتوبر فرص عمل مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
حوادث وقضايا

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
أخبار مصر

التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
أخبار مصر

لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي