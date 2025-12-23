مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

علاء مبارك يعلق على فوز مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

12:24 ص 23/12/2025
علق علاء مبارك على فوز منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مباريات كأس الأمم الأفريقية.

علاء مبارك يعلق على فوز مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "مبروك فوز منتخبنا الوطني واللقب الثامن إن شاء الله".

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدفين عمر مرموش ومحمد صلاح، فيما أحرز هدف زيمبابوي الوحيد برنس دوبي.

نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي لاء مبارك نتخب مصر أس الأمم الأفريقية تيجة مباراة منتخب مصر

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

