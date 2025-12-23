أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

"انفعال حسام حسن وعلم المغرب".. ما لم تشاهده في مباراة مصر وزيمبابوي بأمم

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

علق علاء مبارك على فوز منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مباريات كأس الأمم الأفريقية.

علاء مبارك يعلق على فوز مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "مبروك فوز منتخبنا الوطني واللقب الثامن إن شاء الله".

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدفين عمر مرموش ومحمد صلاح، فيما أحرز هدف زيمبابوي الوحيد برنس دوبي.