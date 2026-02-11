حماس تعلق على إمكانية إرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام في غزة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالحديث المتداول بشأن إمكانية إرسال إندونيسيا قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، مؤكدة أن أي دور دولي يجب أن يقتصر على مهام محددة تتعلق بحفظ الاستقرار وضمان تنفيذ اتفاقات التهدئة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن "الحديث عن إرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام إلى قطاع غزة أمر مرحب به"، مشددًا في الوقت ذاته على أن طبيعة مهام أي قوة تدخل إلى القطاع يجب أن تقتصر على حفظ السلام والفصل بين الاحتلال والشعب الفلسطيني.

وأوضح "قاسم" أن الحركة تصر على أن يقتصر دور أي قوة دولية على مراقبة وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ خطة السلام بكل تفاصيلها، دون التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الموقف تم إبلاغه للوسطاء، معتبرًا أنه يحظى بإجماع الفصائل والقوى السياسية والشعب الفلسطيني بشكل عام.



وفي السياق ذاته، قال قائد الجيش الإندونيسي مارولي سيمانتجونتاك أمس الثلاثاء إن إندونيسيا قد ترسل ما يصل إلى ثمانية آلاف جندي للمشاركة في بعثة محتملة لحفظ السلام في قطاع غزة.