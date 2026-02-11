إعلان

بزيادة 15%.. بنك الإمارات دبي الوطني يربح 6.1 مليار جنيه خلال 2025

كتب : منال المصري

02:41 م 11/02/2026

بنك الإمارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر زيادة صافي الأرباح على أساس سنوي 15% خلال 2025 إلى نحو 6.1 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 12.5% خلال 2025 إلى نحو 15.3 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء على أساس سنوي 14% خلال 2025 إلى نحو 96 مليار جنيه منها 74 مليار جنيه لقروض الشركات والمؤسسات و22 مليار جنيه لقروض الأفراد.

أما على صعيد الودائع، فقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنحو33% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 170 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه ودائع مؤسسات و70 مليار جنيه ودائع أفراد بما يعزز من متانة القاعدة التمويلية وتنويع أدوات التوظيف.

بنك الإمارات دبي القروض الودائع

