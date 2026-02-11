بزيادة 15%.. بنك الإمارات دبي الوطني يربح 6.1 مليار جنيه خلال 2025

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر زيادة صافي الأرباح على أساس سنوي 15% خلال 2025 إلى نحو 6.1 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 12.5% خلال 2025 إلى نحو 15.3 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء على أساس سنوي 14% خلال 2025 إلى نحو 96 مليار جنيه منها 74 مليار جنيه لقروض الشركات والمؤسسات و22 مليار جنيه لقروض الأفراد.

أما على صعيد الودائع، فقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنحو33% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 170 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه ودائع مؤسسات و70 مليار جنيه ودائع أفراد بما يعزز من متانة القاعدة التمويلية وتنويع أدوات التوظيف.