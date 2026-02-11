إعلان

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

02:41 م 11/02/2026
    أحدث ظهور لمنة فضالي
    منة فضالي بإطلالة كاجوال
    منة فضالي في أحدث ظهور
    منة فضالي تتألق بجيبة قصيرة
    منة فضالي بمكياج هادئ

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت منة بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها قميصًا باللون الأبيض ونسقت معه جيبة قصيرة باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وجاءت أبرزها: "قمر"، "الجميلة منة"، "القمر بتاعنا"، "دائمًا متألقة"، "عسولة".

يُذكر أن الفنانة منة فضالي تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، ويشارك في بطولته كل من: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

