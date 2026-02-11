"حاطة 20 حاجة في بقها".. حسن شاكوش يعلق على واقعة فتاة الأتوبيس بعد إخلاء



شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت منة بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها قميصًا باللون الأبيض ونسقت معه جيبة قصيرة باللون الأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وجاءت أبرزها: "قمر"، "الجميلة منة"، "القمر بتاعنا"، "دائمًا متألقة"، "عسولة".

يُذكر أن الفنانة منة فضالي تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، ويشارك في بطولته كل من: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.