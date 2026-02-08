مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الكاف يمنح الزمالك الضوء الأخضر لتغيير ملعب مواجهته أمام كايزر تشيفز

كتب - نهى خورشيد

07:04 م 08/02/2026

مران الزمالك

أعلن نادي الزمالك حصوله على الموافقات الرسمية اللازمة لنقل مباراته المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 14 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدلاً من إقامتها على استاد السلام وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب النادي.

وجاء هذا القرار عقب تنسيق إدارة الكرة بنادي الزمالك مع مسؤولي نادي كايزر تشيفز، الذين أبدوا موافقتهم على تغيير ملعب المباراة بما يضمن إقامة اللقاء في أجواء تنظيمية مناسبة.

وفي السياق ذاته، حصل مسؤولو الزمالك على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة لنقل مباراة الفريق الأول أمام سموحة والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، لتلعب أيضاً على استاد هيئة قناة السويس بدلاً من استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكاف الزمالك مباراة الزمالك

