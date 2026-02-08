الكاف يمنح الزمالك الضوء الأخضر لتغيير ملعب مواجهته أمام كايزر تشيفز

أعلن نادي الزمالك حصوله على الموافقات الرسمية اللازمة لنقل مباراته المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 14 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدلاً من إقامتها على استاد السلام وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب النادي.

وجاء هذا القرار عقب تنسيق إدارة الكرة بنادي الزمالك مع مسؤولي نادي كايزر تشيفز، الذين أبدوا موافقتهم على تغيير ملعب المباراة بما يضمن إقامة اللقاء في أجواء تنظيمية مناسبة.

وفي السياق ذاته، حصل مسؤولو الزمالك على موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة لنقل مباراة الفريق الأول أمام سموحة والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، لتلعب أيضاً على استاد هيئة قناة السويس بدلاً من استاد القاهرة الدولي.