جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول.. موقف مرموش؟
كتب : محمد عبد الهادي
كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى: دوناروما.
في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي.
في خط الوسط: ريان آيت نوري - رودري - برناردو سيلفا - نيكو أوريللي.
في خط الهجوم: عمر مرموش - إيرلينج هالاند - سيمينيو.