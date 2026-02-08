مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

0 0
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول.. موقف مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:26 م 08/02/2026
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (8)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (2)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (5)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (6)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (2)
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (1)

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي.

في خط الوسط: ريان آيت نوري - رودري - برناردو سيلفا - نيكو أوريللي.

في خط الهجوم: عمر مرموش - إيرلينج هالاند - سيمينيو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عمر مرموش مرموش

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
رياضة عربية وعالمية

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
مدته 84 يوما.. التعليم توضح خريطة الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني
مصراوى TV

مدته 84 يوما.. التعليم توضح خريطة الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني
مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة
مصراوى TV

مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة

