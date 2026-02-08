ضبط المتهم بقتل "مسنة العزبة البيضاء" ونجلها في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ القبض على "ترزي" وعمه، لاتهامهما بالضلوع في قتل سيدة مسنة ونجلها ذبحًا وطعنًا داخل مسكنهما بقرية الحمراء، انتقامًا لخلافات سابقة تتعلق بالشرف، وذلك بعد ساعات من العثور على الجثتين في مشهد مأساوي هز "العزبة البيضاء".

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي "صباح.س.م" (65 عامًا) مصابة بطعنة نافذة في الرقبة، ونجلها "أبوالخير.س.ع" (35 عامًا) وبه طعنات بالظهر وجرح ذبحي بالرقبة، حيث انتقل فريق بحثي موسع ضم العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الجمل، مأمور المركز، والعقيد رامي شرف الدين، والرائد محمد هاني ومعاونيه لمسرح الجريمة.

خطة الانتقام

كشفت التحريات التي قادها فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خالد.ح.ش" (29 عامًا)، يعمل ترزي، بمساعدة عمه "إبراهيم.ش.ي" (47 عامًا)، وتبين أن الدافع هو رغبة المتهم الأول في الانتقام بعد حبسه شهرًا في قضية تعدٍ سابقة، إثر تعرضه لخطيبة المجني عليه "الابن" ومشاجرته معه، حيث رفض المتهم كافة مساعي الصلح وعقد العزم على التخلص منه.

تفاصيل الجريمة

تسلل المتهم يوم الحادث مستخدمًا سلمًا خشبيًا إلى غرفة المعيشة، وباغت "الابن" بطعنات في الظهر والرقبة بسلاح أبيض "سكين"، وحين تصادف وجود الأم، أقدم على ذبحها لإخفاء جريمته، ثم حاول الاستعانة بعمه للتخلص من الجثتين إلا أن الأخير رفض وهرب، فسرق القاتل هواتف محمولة وإكسسوارات ثمينة وأخفاها في أرض زراعية قبل فراره، وبمواجهة المتهمين بعد ضبطهما أقرا بتفاصيل الواقعة وتم إحالة المحضر للنيابة العامة.

