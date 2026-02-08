هل يشارك حمزة عبدالكريم مع برشلونة الرديف الليلة؟.. صحيفة تحسمها

محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي أمام مانشستر سيتي.. ما هو؟

يخوض فريق برشلونة أتليتك، المنضم لصفوفه المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، مباراة مهمة اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره بارباسترو.

وبينما يبحث حمزة عن تسجيل مشاركته الأولي بقميص برشلونة، وجهت صحيفة "سبورت"، الكتالونية صدمة للجماهير التي تنتظر مشاركته مع الفريق الإسباني.

حيث أوضحت الصحيفة أن الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق لن تشارك في مباراة برشلونة أتليتك أمام بارباسترو اليوم الأحد، ومن ضمنهم حمزة عبدالكريم.

وأكدت الصحيفة، لا يزال المهاجم حمزة عبد الكريم، أبرز صفقات الفريق الرديف في يناير، يفتقر إلى الوثائق اللازمة للمشاركة، وهي عملية تستغرق عادةً وقتًا أطول".

