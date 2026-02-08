مباريات الأمس
هل يشارك حمزة عبدالكريم مع برشلونة الرديف الليلة؟.. صحيفة تحسمها

كتب : محمد عبد الهادي

01:42 م 08/02/2026
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبدالكريم
    حمزة عبدالكريم
    حمزة عبدالكريم
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
    حمزة عبدالكريم
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)

يخوض فريق برشلونة أتليتك، المنضم لصفوفه المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، مباراة مهمة اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره بارباسترو.

وبينما يبحث حمزة عن تسجيل مشاركته الأولي بقميص برشلونة، وجهت صحيفة "سبورت"، الكتالونية صدمة للجماهير التي تنتظر مشاركته مع الفريق الإسباني.

حيث أوضحت الصحيفة أن الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق لن تشارك في مباراة برشلونة أتليتك أمام بارباسترو اليوم الأحد، ومن ضمنهم حمزة عبدالكريم.

وأكدت الصحيفة، لا يزال المهاجم حمزة عبد الكريم، أبرز صفقات الفريق الرديف في يناير، يفتقر إلى الوثائق اللازمة للمشاركة، وهي عملية تستغرق عادةً وقتًا أطول".

إقرأ أيضًا:
أحد ضحاياه المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

صلاح ضد مرموش.. 7 معلومات هامة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة مباراة برشلونة أتليتك مشاركة حمزة عبدالكريم

