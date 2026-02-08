مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد الميموني

12:03 م 08/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (2)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (2)
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ونهضة بركان (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على نظيره ريفرز يونايتد في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي بيراميدز نظيره فريق ريفرز يونايتد في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ بي إن سبورت إكسترا 8.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز بنقطة وحيدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز موعد مباراة بيراميدز أخبار بيراميدز القناة الناقلة لمباراة بيراميدز دوري أبطال افريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حماس تحذّر من مساعٍ إسرائيلية أمريكية للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا
شئون عربية و دولية

حماس تحذّر من مساعٍ إسرائيلية أمريكية للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا
23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أخبار مصر

23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

84 يومًا.. تفاصيل الفصل الثاني وامتحانات النقل والإعدادية والثانوية 2026
أخبار مصر

84 يومًا.. تفاصيل الفصل الثاني وامتحانات النقل والإعدادية والثانوية 2026
وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
زووم

وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟