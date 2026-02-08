أحد ضحاياه المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على نظيره ريفرز يونايتد في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي بيراميدز نظيره فريق ريفرز يونايتد في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ بي إن سبورت إكسترا 8.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق ريفرز يونايتد المركز بنقطة وحيدة.