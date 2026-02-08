راتب فلكي.. كم يتقاضى محمد صلاح في حال انتقاله للسعودية؟

ارتفعت في الفترة الأخيرة، أسهم انتقال النجم المصري محمد صلاح للدوري السعودي، وذلك بعد غموض موقفه مع ليفربول مؤخرًا.

وكشفت عدة تقارير عالمية أن صلاح من المحتمل أن يغادر ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط أنباء قوية بتلقي عرض سعودي ضخم.

كم سيتقاضي محمد صلاح في السعودية؟

كشف موقع "ليفربول إيكو"، أن صلاح سيتقاضي بالدوري السعودي 3 أضعاف راتبه الذي يتقاضاه إسبوعياً في ليفربول، والذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

لذلك من المنتظر أن يتقاضى صلاح في السعودية 1,200,000 جنيه إسترليني إسبوعيًا، و62,400,000 جنيه إسترليني سنويًا.