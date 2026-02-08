"ملك جديد".. محمد صلاح بديل رونالدو في السعودية.. ما التفاصيل؟

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

يستعد الدوري السعودي للمحترفين للتخلي عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حال قرر مغادرة النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

وأبدى رونالدو استياءه من صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن إدارة عدد من أندية الدوري، بسبب ما اعتبره تفضيلًا لأندية أخرى في سياسة التعاقدات، مشيرًا إلى أن النصر لم يحصل على الدعم الكافي لتدعيم صفوفه.

وتسبب هذا الموقف في فتح الباب أمام احتمال رحيل اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، خاصة أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني يصبح ساريًا الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة The i Paper، فإن بقاء لاعب بحجم رونالدو يظل أمرًا مفضلًا لكن في حال رحيله فإن الدوري مستعد لتتويج “ملك جديد”.

وأشار التقرير أن الأنظار تتجه داخل الدوري السعودي نحو التعاقد مع أسماء بارزة لتعويض أي فراغ محتمل، حيث يُعد كل من محمد صلاح وبرونو فيرنانديز من أبرز الأهداف.

وترى مصادر قريبة من ملف الانتقالات أن صلاح تحديدًا يمتلك جاذبية كبيرة للجماهير العربية.

