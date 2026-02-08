سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا

أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويقود تشكيل ليفربول النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم، رفقة كل من فيرتز، وجاكبو.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: مامارداشفيلي، واتارو إندو، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، آندي روبرتسون، تري نيوني، كالفين رامزي، ريو نجوهوما، وودمان.