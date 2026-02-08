ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة من زيسكو بالكونفدرالية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نظيره زيسكو الزامبي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بهدف نظيف من زيسكو، وفي نفس التوقيت خسر المصري البورسعيدي من يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-1

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

1- كايزر تشيفيز 10 نقاط.

2- الزمالك 8 نقاط.

3- المصري 7 نقاط.

4- زيسكو يونايتد 3 نقاط.

إقرأ أيضًا:

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)



"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)



