ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة من زيسكو بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

05:13 م 08/02/2026 تعديل في 05:15 م
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نظيره زيسكو الزامبي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بهدف نظيف من زيسكو، وفي نفس التوقيت خسر المصري البورسعيدي من يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-1

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

1- كايزر تشيفيز 10 نقاط.

2- الزمالك 8 نقاط.

3- المصري 7 نقاط.

4- زيسكو يونايتد 3 نقاط.

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)

الزمالك ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك وزيسكو يونايتد كأس الكونفدرالية مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

