كأس الأمم الأفريقية

المغرب

2 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

خيتافي

"بحضور إنفانتينو وموتسيبي".. 25 صورة من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:44 م 21/12/2025
تنطلق اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وأقيم حفل افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مساء اليوم الأحد، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية مباراة المغرب وجزر القمر، في الجولة الأولى بالبطولة.

وشهدت حفل الافتتاح العديد من المشاهد المميزة، من خلال تقديم بعض الفقرات الاستعراضية التي تتعلق بالتراث الأفريقي وبشكل خاص بالتراث المغربي مع عرض بعض المناطق التاريخية بالمغرب وأبرز المدن المغربية أيضًا.

كما شهد حفل الافتتاح حضور الكثير من الشخصيات الهامة في عالم كرة القدم، على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتنطلق النسخة الـ35 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بمباراة تجمع بين المغرب وجزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مولاي عبد الله" بالمغرب.

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

حفل افتتاح أمم أفريقيا بطولة الأمم الإفريقية المغرب

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

