تنطلق اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وأقيم حفل افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مساء اليوم الأحد، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية مباراة المغرب وجزر القمر، في الجولة الأولى بالبطولة.

وشهدت حفل الافتتاح العديد من المشاهد المميزة، من خلال تقديم بعض الفقرات الاستعراضية التي تتعلق بالتراث الأفريقي وبشكل خاص بالتراث المغربي مع عرض بعض المناطق التاريخية بالمغرب وأبرز المدن المغربية أيضًا.

كما شهد حفل الافتتاح حضور الكثير من الشخصيات الهامة في عالم كرة القدم، على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتنطلق النسخة الـ35 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بمباراة تجمع بين المغرب وجزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مولاي عبد الله" بالمغرب.

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة