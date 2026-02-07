مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
19:30

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

أرسنال يهزم سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب – محمد عبد السلام:

07:57 م 07/02/2026
    خلال مباراة أرسنال وسندرلاند (1)
    خلال مباراة أرسنال وسندرلاند (6)

حقق فريق أرسنال فوزا مستحقا على نظيره سندرلاند بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من: مارتن زوبيميندي في الدقيقة 42، قبل أن يضيف جيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 66، ويختتم الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 56 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة ليحتل المركز التاسع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال وسندرلاند جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

