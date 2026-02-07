أرسنال يهزم سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق أرسنال فوزا مستحقا على نظيره سندرلاند بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من: مارتن زوبيميندي في الدقيقة 42، قبل أن يضيف جيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 66، ويختتم الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 56 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة ليحتل المركز التاسع.