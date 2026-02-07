ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ملخص مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، والمقامة بينهما حالياً على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وبدأ شبيبة القبائل الشوط الأول بضغط هجومي واضح، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 15 بعدما أرسل ركنية داخل منطقة الجزاء قابلها لاعب الشبيبة برأسية قوية، إلا أن مصطفى شوبير تصدى لها بقبضة يده.

وفي الدقيقة 16، عاد الفريق الجزائري بفرصة خطيرة عبر عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة لكن محمد هاني تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية.

الأهلي حاول الرد في الدقيقة 19 من خلال هجمة قادها محمد هاني بتمريرة إلى مروان عثمان، إلا أن الأخير لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية غير دقيقة قطعها دفاع شبيبة القبائل.

وشهدت الدقيقة 20 أخطر فرص الشوط، بعدما وصلت عرضية من الجانب الأيمن إلى أيمن محيوس الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم لينجو الأهلي من هدف محقق.

وواصل محيوس تهديد مرمى الأهلي في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها مرت خارج الملعب، قبل أن يطلق أحد لاعبي الشبيبة تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 25 تصدى لها شوبير بثبات.

من جانبه، أهدر الأهلي فرصة في الدقيقة 29 بعدما وصلت الكرة إلى تريزيجيه داخل المنطقة لكنه سددها ضعيفة في يد دفاع شبيبة القبائل بدلًا من التمرير.

وفي الدقيقة 32، قاد الأهلي هجمة مرتدة عن طريق بن رمضان الذي مرر إلى أشرف بنشرقي إلا أن العرضية اصطدمت بالدفاع الجزائري.

كما شهدت الدقيقة 35 كرة ثابتة لصالح شبيبة القبائل داخل المنطقة، تصدى لها شوبير قبل أن يحتسب الحكم خطأ لصالح الحارس.

وقبل نهاية الشوط، واصل شوبير تألقه بعدما خرج في الدقيقة 43 وأمسك بعرضية جديدة من ضربة ثابتة لصالح الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.