لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "حسين آيت أحمد" استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مواجهات إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على نظيره شبيبة القبائل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي.