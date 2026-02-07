مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
19:30

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

15 صورة ترصد وصول الأهلي ملعب مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

08:06 م 07/02/2026
  08:06 م 07/02/2026
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول النادي الأهلي (3) (1)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "حسين آيت أحمد" استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مواجهات إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على نظيره شبيبة القبائل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وصول النادي الأهلي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا الأهلي

