مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

كتب : نهي خورشيد

11:13 م 07/02/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (20)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (18)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (16)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (17)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (13)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (12)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (11)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (14)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (15)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (8)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (10)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (9)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (7)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (6)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (5)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (4)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (2)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (3)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبياً أمام شبيبة القبائل الجزائري في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للموسم الجاري.

وجاء التعادل ليؤكد صدارة الأهلي للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بينما حل الجيش الملكي المغربي ثانياً برصيد 8 نقاط، وجاء يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في حين تذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهته المقبلة أمام الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي و شبيبة القبائل موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي والإسماعيلي نتيجة مباراة الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
مسرح و تليفزيون

فيديو|"لو خايف أو قلقان فخر الدلتا في رمضان".. "dmc" تروج لمسلسل "فخر الدلتا"
جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
شئون عربية و دولية

ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
أخبار مصر

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران