موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

حسم النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبياً أمام شبيبة القبائل الجزائري في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للموسم الجاري.

وجاء التعادل ليؤكد صدارة الأهلي للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بينما حل الجيش الملكي المغربي ثانياً برصيد 8 نقاط، وجاء يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في حين تذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهته المقبلة أمام الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة.