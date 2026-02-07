مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
19:30

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يكتسح ريال مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

08:21 م 07/02/2026 تعديل في 08:22 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من: ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، لامين يامال في الدقيقة 61، مارك بيرنال في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، واصل برشلونة حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، رافعا رصيده إلى 58 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا مباراة برشلونة وريال مايوركا برشلونة الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
شئون عربية و دولية

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
زووم

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران