برشلونة يكتسح ريال مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإسباني.
وسجل أهداف برشلونة كل من: ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، لامين يامال في الدقيقة 61، مارك بيرنال في الدقيقة 83.
وبهذا الفوز، واصل برشلونة حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، رافعا رصيده إلى 58 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.
