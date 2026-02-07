مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل

كتب : نهي خورشيد

10:41 م 07/02/2026
كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض محمود حسن تريزيجيه لآلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق أن تريزيجيه غادر اللقاء عقب نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة التي شعر بها أثناء المباراة.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة عقب عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة والاطمئنان على حالته بشكل كامل.

وفي سياق متصل، لايزال التعادل السلبي بدون أهداف يسطر على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، والقمامة بينهما حالياً على استاد حسين آيت أحمد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي و شبيبة القبائل إصابة تريزيجيه مباراة الأهلي اليوم أخبار الأهلي الأهلي ضد شبيبة القبائل

