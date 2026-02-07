طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل

ملخص مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض محمود حسن تريزيجيه لآلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق أن تريزيجيه غادر اللقاء عقب نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة التي شعر بها أثناء المباراة.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة عقب عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة والاطمئنان على حالته بشكل كامل.

وفي سياق متصل، لايزال التعادل السلبي بدون أهداف يسطر على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، والقمامة بينهما حالياً على استاد حسين آيت أحمد.