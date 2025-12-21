أوفيدي كارورو لمصراوي: اللاعب الأبرز لمنتخب مصر هو محمد صلاح

علق أوفيدي كارورو، نجم منتخب زيمبابوي الأسبق، على الأزمة الأخيرة التي مر بها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال كارورو في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "محمد صلاح، لا يمكننا التحدث عنه بسهولة لأنه لاعب كبير ويعرف كيف يتجاوز الضغوط النفسية، ويجب ألا نفكر أنه ليس في حالته المثالية لأنه قد يكون قادراً على التأثير بشكل كبير علينا"

وأضاف نجم زيمبابوي الأسبق: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة أفضل نسخة من صلاح".

وأتم تصريحاته قائلاً: "اللاعب الأبرز لمنتخب مصر هو محمد صلاح، أما في زيمبابوي فلا أستطيع التحديد، لكن ستكون مفاجأة للجميع عندما تبدأ المباريات