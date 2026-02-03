انطلاق رابع بطولات مينا جولف تور في مدينتي ضمن سلسلة جولف مصر

إعلان تحريري

انطلقت صباح اليوم منافسات رابع بطولات "مينا جولف تور" ضمن سلسلة جولف مصر على ملعب نادي مدينتي للجولف، وسط مشاركة قوية من نخبة لاعبي الجولة الإقليميين والدوليين، وفي أجواء تنافسية شهدت مستويات فنية مميزة منذ الجولة الافتتاحية.

خطف الإسباني خوان سلاما الأضواء بعدما قدّم أداءً استثنائيًا مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا للملعب برصيد عشر ضربات تحت المعدل (60). ويلاحق سلاما في المركز الثاني حامل اللقب جاك ديفيدسون، الذي أنهى يومه بنتيجة ست ضربات تحت المعدل (64)، بينما يتقاسم المركز الثالث أربعة لاعبين هم الأرجنتيني غاستون بيرتينوتي، والويلزي أوين إدواردز، والألماني تيم تيلمانز، والإيطالي لودوفيكو أدابو، في تأكيد على قوة المنافسة في البطولة التي تشكل محطة مهمة في ترتيب مينا جولف تور.

شهدت الجولة الافتتاحية مشاركة مميزة للاعبين المصريين الذين أكدوا أن المشاركة أمام لاعبين دوليين من مختلف دول العالم تمثل خبرة مهمة للمستقبل، كما حظي ملعب مدينتي بإشادة واسعة من اللاعبين. وتستمر البطولة حتى الخميس 5 نوفمبر بجوائز تقدر بنحو 100 ألف دولار، وذلك في رابع بطولات مينا تور ضمن سلسلة جولف مصر، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية لدعم وتطوير لعبة الجولف في المنطقة.