متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور
كتب : مصراوي
كتبت- هند عواد:
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي اهتمام أحد أندية الدوري الفرنسي بإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال مهيب عبد الهادي، عبر برنامجه "اللعيب": "هناك عرض من متصدر الدوري الفرنسي لإمام عاشور، ليس باريس سان جيرمان، بل نادي لانس الفرنسي".
وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في نهاية يونيو 2028، وخاض اللاعب 5 مباريات مع الفريق خلال الموسم الحالي، صنع خلالها 3 أهداف.
