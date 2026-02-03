مباريات الأمس
متصدر الدوري الفرنسي.. عرض جديد لضم إمام عاشور

كتب : مصراوي

05:38 م 03/02/2026
    إمام عاشور (5)
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (6)
    إمام عاشور (7)
    إمام عاشور (8)
    إمام عاشور (2)

كتبت- هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي اهتمام أحد أندية الدوري الفرنسي بإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مهيب عبد الهادي، عبر برنامجه "اللعيب": "هناك عرض من متصدر الدوري الفرنسي لإمام عاشور، ليس باريس سان جيرمان، بل نادي لانس الفرنسي".

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في نهاية يونيو 2028، وخاض اللاعب 5 مباريات مع الفريق خلال الموسم الحالي، صنع خلالها 3 أهداف.

إمام عاشور الأهلي

