تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كتب : أحمد العش

10:00 ص 04/02/2026

درجات الحرارة

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 5 فبراير 2026 وحتى الاثنين 9 فبراير 2026، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة"، أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل على السواحل الشمالية ما بين (23 - 25) درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين (24 - 26) درجة، بينما تصل في جنوب البلاد إلى ما بين (25 - 31) درجة.

وأضافت أنه سيسود طقسٌ باردٌ في الصباح الباكر، ودافئٌ نهارًا على شمال البلاد، مائلًا للحرارة على جنوبها، فيما يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذّرت "الأرصاد"، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "هيئة الأرصاد"، إلى نشاط متوقع للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الإثنين

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الخميس 5 فبراير 2026 وحتى الإثنين 9 فبراير 2026، وجاءت على النحو التالي:

الخميس 5 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 - العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 - العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 - العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 - العظمى 27 درجة

الجمعة 6 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 - العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 - العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 - العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 - العظمى 29 درجة

السبت 7 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 - العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 - العظمى 25 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 - العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 - العظمى 30 درجة

الأحد 8 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 - العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 - العظمى 24 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 - العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 - العظمى 31 درجة

الإثنين 9 فبراير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 - العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 - العظمى 24 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 - العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 - العظمى 31 درجة

