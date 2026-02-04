

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفع عدد الشهداء جراء عمليات القصف الإسرائيلي منذ يوم أمس إلى 11 شهيدا، إذ أن مدينة غزة شهدت أعنف تلك الغارات، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء، بينهم رضع لا يتجاوز عمر بعضهم 5 أشهر.

واستهدف القصف الإسرائيلي شقق المدنيين وخيام النازحين، إذ أن بعض الإصابات حرجة وخطيرة.

وتستمر عمليات القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرقي أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، وأيضًا شرق جباليا شمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، سُمع دوي قصف شرقي مخيمي البريج والمغازي، مع إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال المستمر حتى الساعة، إضافة إلى قصف جوي من الطائرات الحربية والمروحيات.

أما في جنوب القطاع، فاستمر القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس، إضافة إلى قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية، خاصة في المناطق الجنوبية التي عاد إليها النازحون، والمصنّفة على أنها مناطق آمنة.

وقصف جيش الاحتلال خيام النازحين بشكل مكثف في تلك المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر.

في السياق، زعم جيش الاحتلال إصابة أحد ضباطه جراء إطلاق نار على قوة من الجيش في قطاع غزة.

وبحسب بيان الاحتلال، أطلق مسلحون النار على قوة للجيش في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه عقب إطلاق النار مباشرة، أطلقت الدبابات نيرانها على المسلحين، وفي الوقت نفسه بدأت غارات جوية في المنطقة.

وزعم بيان جيش الاحتلال أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للغد.