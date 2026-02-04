إعلان

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة.. والاحتلال يزعم إصابة ضباط بالقطاع

كتب : مصراوي

08:49 ص 04/02/2026

قصف إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفع عدد الشهداء جراء عمليات القصف الإسرائيلي منذ يوم أمس إلى 11 شهيدا، إذ أن مدينة غزة شهدت أعنف تلك الغارات، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء، بينهم رضع لا يتجاوز عمر بعضهم 5 أشهر.

واستهدف القصف الإسرائيلي شقق المدنيين وخيام النازحين، إذ أن بعض الإصابات حرجة وخطيرة.

وتستمر عمليات القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، شرقي أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، وأيضًا شرق جباليا شمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، سُمع دوي قصف شرقي مخيمي البريج والمغازي، مع إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال المستمر حتى الساعة، إضافة إلى قصف جوي من الطائرات الحربية والمروحيات.

أما في جنوب القطاع، فاستمر القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس، إضافة إلى قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية، خاصة في المناطق الجنوبية التي عاد إليها النازحون، والمصنّفة على أنها مناطق آمنة.

وقصف جيش الاحتلال خيام النازحين بشكل مكثف في تلك المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر.

في السياق، زعم جيش الاحتلال إصابة أحد ضباطه جراء إطلاق نار على قوة من الجيش في قطاع غزة.

وبحسب بيان الاحتلال، أطلق مسلحون النار على قوة للجيش في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه عقب إطلاق النار مباشرة، أطلقت الدبابات نيرانها على المسلحين، وفي الوقت نفسه بدأت غارات جوية في المنطقة.

وزعم بيان جيش الاحتلال أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي خان يونس قصف خان يونس إصابة ضابط إسرائيلي في قطاع غزة غزة جيش الاحتلال شهداء وجرحى في غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"
أخبار مصر

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
علاقات

مخطوطة مصرية مفقودة تثير الجدل حول وجود عمالقة حقيقيين
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة.. والاحتلال يزعم إصابة ضباط بالقطاع
شئون عربية و دولية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة.. والاحتلال يزعم إصابة ضباط بالقطاع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد