أحدث 25 صورة جوية للمحطة البحرية متعددة الأغراض "سفاجا 2"

كتب – أحمد العش:

نشرت وزارة النقل صورًا جوية للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، والتي تنفذها الوزارة ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير، وفي إطار تحديث كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف متر مربع تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، والتي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة، كما تم بدء أعمال البنية الفوقية للمحطة.

وأشار البيان إلى أن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 500 ألف حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع تقدر بـ7 ملايين طن.

وأضاف البيان أن تنفيذ المحطة يدخل في إطار الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار البيان إلى أن المحطة تعتبر البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وأعمال التصدير والاستيراد، والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء.

وتابع البيان: مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية، والصناعات التحويلية والتجميع، وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، والمساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، إذ سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق، خاصة في محافظات الصعيد: قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

وأكد بيان وزارة النقل أن العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، قد تم توقيعه ضمن خطة الوزارة الشاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.