سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:34 ص 04/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4480 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.39% إلى نحو 5064 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

