ستوري نجوم كرة القدم.. دونجا يودع لاعبي الزمالك.. وظهور جديد لصلاح

كتب : مصراوي

01:00 ص 04/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه مع بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    جنش يتمنى الشفاء لباهر المحمدي
  • عرض 12 صورة
    جنش يستمتع مع أسرته
  • عرض 12 صورة
    جنش مع عائلته
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا وشقيقته
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا يحتفل مع جماهير الزمالك
  • عرض 12 صورة
    دونجا يودع لاعبي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    كهربا مع إبرهيم فايق
  • عرض 12 صورة
    محمد شحاتة داخل صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 12 صورة
    زيزو من مران الأهلي

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال والهتاف مع جماهير الزمالك، فيما نشرت شقيقته صورتهما سويا.

فيما نشر محمد شحاتة لاعب الزمالك، صورة أثناء تدربه في صالة الألعاب الرياضية، ونشر ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، صورته مع محمود زلاكة، أثناء الاحتفال بهدفه مع الفريق السماوي.

وتمنى محمود جنش، حارس مرمى الاتحاد السكندري، الشفاء لباهر المحمدي لاعب المصري البورسعيدي، بعد إصابته خلال مباراة الزمالك.

ونشر جنش، صورا له مع زوجته ونجليه، أثناء الاستمتاع بعطلتهم، نشر كهربا لاعب الأهلي السابق، مقطع فيديو من كواليس حلقته مع إبراهيم فايق.

وودع نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك المنضم إلى النجمة السعودي، لاعبي الأبيض، ونشر صورته معهم، وكتب: "هتوحشوني"، فيما نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من صالة الألعاب الرياضية.
محمد صلاح زيزو جنش ناصر ماهر خوان بيزيرا دونجا كهربا

