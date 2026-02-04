فيديو هدف فوز أرسنال على تشيلسي في كأس كاراباو
كتب – محمد عبد السلام:
نجح فريق أرسنال في انتزاع الفوز من نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس كاراباو.
وسجل كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال في اللحظات القاتلة من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+7.
وبهذا الانتصار، تأهل أرسنال إلى نهائي كأس كاراباو بعد تفوقه على تشيلسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.
ومن المقرر أن يواجه أرسنال في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي تقام اليوم.
🚨🚨🚨🚨 آرسنال يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ✅— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2026
شاهد هدف الغانرز في الرمق الأخير من المباراة 🔥⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/FeTcZkpHgO