فيديو هدف فوز أرسنال على تشيلسي في كأس كاراباو

كتب – محمد عبد السلام:

01:36 ص 04/02/2026
نجح فريق أرسنال في انتزاع الفوز من نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وسجل كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال في اللحظات القاتلة من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+7.

وبهذا الانتصار، تأهل أرسنال إلى نهائي كأس كاراباو بعد تفوقه على تشيلسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي تقام اليوم.

هدف فوز أرسنال على تشيلسي مباراة أرسنال وتشيلسي أرسنال كأس الكارابو كأس الرابطة الإنجليزي

