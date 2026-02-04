فيديو هدف فوز أرسنال على تشيلسي في كأس كاراباو

انطلاق رابع بطولات مينا جولف تور في مدينتي ضمن سلسلة جولف مصر

بند في حال عودته لمصر.. تفاصيل انتقال أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي

نجح فريق أرسنال في انتزاع الفوز من نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وسجل كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال في اللحظات القاتلة من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+7.

وبهذا الانتصار، تأهل أرسنال إلى نهائي كأس كاراباو بعد تفوقه على تشيلسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد التي تقام اليوم.